В тесноте, обиде и без масок: как хабаровчане ездят в общественном транспорте Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Скандальное видео из Хабаровска появилось в соцсетях. Судя по нему, в общественном транспорте люди ездят без масок, так еще и огромными толпами. Люди в буквальном смысле едут от работы до дома как селедки в банке. А кашляющие пассажиры и вовсе вызывают опасения. Пользователи соцсетей предположили, что на некоторых маршрутах сократили количество автобусов. Из-за этого людям приходится дольше положенного ждать автобус, так потом еще и ехать в тесноте лицом к лицу с незнакомцами.

И ТАК НЕ НРАВИТСЯ

Пока Хабаровск показывает высокие цифры по заболеваемости коронавирусом и ОРВИ, некоторые жители города явно уверены, что кое-где вирусы не действуют на людей. Например, в общественном транспорте. Ведь как иначе объяснить поголовное нежелание носить защитные маски? Судя по кадрам, опубликованным в сети, на весь автобус найдется буквально пара людей, которые соблюдают масочный режим.

- Вас не понять. Заставляют надевать маски - все недовольны. Никто не контролирует наличие масок - все недовольны. Чего хотим-то? - поинтересовалась пользовательница соцсетей.

Вопрос действительно задан верно. Какая же ситуация сможет удовлетворить хабаровчан? Если маски носить многие не хотят, а потом сами же негодуют, что все пассажиры без масок, то как быть? Ответ вытекает из официальных документов.

Согласно постановлению правительства Хабаровского края «Об отдельных ограничительных мероприятиях по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на территории Хабаровского края», во всем регионе действует обязательный масочный режим. Кроме того, в документе конкретно прописано, что маска обязательна для тех, кто ездит в общественном транспорте. Никто не отменял и обязательное социальное дистанцирование в полтора метра.

В то же время, по словам пассажиров автобуса №25, нарушать социальную дистанцию их вынуждает кондуктор.

В тесноте, обиде и без масок: как хабаровчане ездят в общественном транспорте. Фото: @reporter.khv Фото: Социальные сети

- Мы 20 минут ждали автобус в час пик, а когда он подъехал, двери открылись, и мы увидели, что он был просто забит людьми. Кондуктор закричала, что надо уплотниться, чтобы все залезли. Но на следующей остановке вышло только пять человек, а зашло 15, - пожаловался один из пассажиров маршрута №25 в Хабаровске.

СИТУАЦИЯ ПОД КОНТРОЛЕМ

Оставить ситуацию без внимания не смогла городская администрация. Сотрудники оперативно ответили на жалобу и уверили хабаровчан, что проблема решается.

- Спасибо за сигнал. Мы уже направили информацию в профильное управление для организации проверки и принятия мер. Также сообщаем, что этот вопрос стоит на контроле в администрации города. Управление промышленности, транспорта, связи, городское управление ГО и ЧС и УМВД России по Хабаровску постоянно проводят совместные рейды по общественному транспорту. Специалисты следят за соблюдением антиковидных мер, - сообщила администрация Хабаровска.

Проблема перегруженности общественного транспорта существует не первый год, но так остро она встала лишь сейчас - в момент, когда поездка на автобусе становится опасной. Особенно сейчас, когда в воздухе циркулирует не только ковид, но и сезонные вирусы. Эпидпорог по заболеваемости ОРВИ в Хабаровске уже превысил 35%. При этом болеют в основном взрослые люди.

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ:

Евгений Никонов заявил, что в Хабаровском крае от ковида умирают только непривитые: «В контакт нельзя вступать незащищенными»

Зампред краевого правительства сообщил, что темпы вакцинации в регионе сильно снизились (подробнее)

Хабаровский край готовится к четвертой волне коронавируса

При этом третья волна ковида в регионе так и не завершилась (подробнее)