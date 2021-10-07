В полиции раскрыли подробности убийства мужчины на трассе в ЕАО. Фото: СУ СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

В УМВД России по Еврейской автономной области поделились подробностями об убийстве мужчины на автотрассе под поселком Приамурский. Мужчину без признаков жизни обнаружил случайный прохожий - житель Хабаровского края.

- В дежурную часть отделения полиции поселка Николаевка позвонил житель Хабаровского края. Он рассказал, что на автодороге ФАД «Чита - Хабаровск» в районе поселка Приамурский обнаружил в автомобиле мужчину без признаков жизни, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Еврейской автономной области.

К расследованию незамедлительно приступили специалисты следственного управления следственного комитета России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области. На месте происшествия криминалисты определили, что в машине был установлен видеорегистратор. Найти его удалось неподалеку от авто. На нем сохранились видео- и аудиозаписи момента убийства.

Подозреваемого задержали, а у него дома обнаружили незарегистрированное оружие. Расследование продолжается.

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