Хабаровский референтный центр Россельхознадзора за сентябрь провел около трех тысяч исследований

Выявлено 34 пробы, несоответствующих требованиям нормативных документов по показателям качества и безопасности Фото: Влад КОМЯКОВ

За сентябрь 2021 года в лабораторию поступило 292 пробы, проведено 2982 исследования. Выявлено 34 пробы, не соответствующих требованиям нормативных документов по показателям качества и безопасности, в том числе:

- 13 проб пшеницы не соответствовали требованиям ГОСТа по качеству: зерно имело пониженное содержание клетчатки;

- два образца продукции животного происхождения «масло сливочное» не соответствовали по показателям качества «массовая доля жира», «массовая доля влаги», «жирно-кислотный состав молочного жира»;

- две пробы икры не соответствовали нормативным документам по органолептическим показателям (внешний вид, консистенция) и по физико-химическим показателям (содержанию соли, консерванта - сорбиновой кислоты).

- проба кинзы не соответствовала нормативным документам по содержанию нитратов, а также салат - по содержанию поваренной соли.