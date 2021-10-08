Заключенные Хабаровского края уедут на строительство БАМа в ближайшие месяцы Фото: УФСИН по Хабаровскому краю

Осужденные региона вскоре отправятся на строительство БАМа. Для трудоустроенных заключенных построят общежитие между селами Гайтер и Картель в Комсомольском районе.

Проект общежития представляет собой мобильный и полностью автономный небольшой участок с модульными домиками, обустроенными для проживания людей. УФИЦ включит в себя скважину, шамбо, электроподстанцию, котельную, жилые помещения, административный корпус и столовую. Сейчас решается вопрос, на какое количество людей будет рассчитан УФИЦ. Так как строительство магистрали - процесс небыстрый, ООО «УК Бамстроймеханизация» требуются квалифицированные кадры.

- Есть потребность в экскаваторщиках, водителях, сварщиках, бульдозеристах, плотниках, механиках. Необходимость в рабочей силе стоит достаточно остро. И пока это самый дорогостоящий ресурс, в котором мы нуждаемся. Именно поэтому сотрудничество с УФСИН для нас интересно и удобно. Во-первых, проживание в УФИЦ решит проблему с транспортировкой работников. Во-вторых, уходит проблема с текучкой кадров. Сейчас решается вопрос охраны объекта и дисциплины на нем, - сказал Владимир Палюх, заместитель генерального директора по безопасности ООО «УК Бамстроймеханизация».

Сейчас уголовно-исправительная система может практически полностью закрыть потребность компании в работниках. В регионе насчитывается около 2,5 тысячи человек, которые имеют право подать ходатайство на замену наказания принудительными работами.

- Мы можем и обучить осужденных необходимым рабочим профессиям. Так они будут переводиться в УФИЦ будучи квалифицированными специалистами, - сказал Юрий Дорохин, начальник УФСИН России по Хабаровскому краю.

Во время следующей встречи будет известно, сколько работников и по каким специальностям нужно компании.

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