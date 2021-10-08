QR-коды о вакцинации предложили ввести в Хабаровском крае

Qr-коды уже введены в 16 регионах страны Фото: Иван МАКЕЕВ

Во время последнего заседания оперштаба при правительстве Хабаровского края специалисты Роспотребнадзора предложили ввести QR-коды о вакцинации для допуска людей на массовые мероприятия.

Вместо него можно будет использовать справку о том, что человек переболел COVID-19 не ранее чем шесть месяцев до этого.

Стоит отметить, что QR-коды или сертификаты о вакцинации уже введены в 16 регионах России. Их требуют предъявлять при посещении заведений общепита, музеев, кино, театров и прочих общественных мест.

Вероятность того, что Хабаровский край тоже присоединится к этим регионам, очень высока. На данный момент залы, где проводятся массовые мероприятия, не должны заполняться больше 75 процентов.

Напомним, ситуация с заболеваемостью ковидом в крае крайне напряженная. Сейчас в регионе развернуто 1602 койки, при этом свободно из них лишь 242. Основными районами по распространению коронавируса являются Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре.