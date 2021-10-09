В Хабаровске произошел пожар в «Березке»
Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
Сразу два происшествия произошли в Хабаровске в полусотне метров друг от друга 9 октября. На улице Шевчука незадолго до рассвета иномарка влетела в жилой дом, а следом за этим по соседству произошел пожар в популярном магазине-кафе «Березка».
О возгорании стало известно около половины девятого утра.
— На момент прибытия подразделений на место вызова, по внешним признакам из окна здания шел дым. В ходе разведки звеном газодымозащитной службы было обнаружено возгорание на кухне кафе, — рассказали в МЧС региона.
Огонь удалось потушить чуть более чем за час. Общая площадь пожара составила 6 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет.
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