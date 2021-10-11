Мусульманам Хабаровского края зачитали Коран после новости об избиении солдата в части

Мусульманам Хабаровского зачитали Коран после новости об избиении солдата в части. Фото: стоп-кадр
Инцидент в воинской части Бикина не оставили в стороне представители мусульманского сообщества региона. Его члены осудили произошедшее и разобрали ситуацию во время встречи с военнослужащими.
В начале своего выступления религиозные деятели начали зачитывать строки из Священного Корана и порекомендовали солдатам изучить жизнеописание пророка Мухаммада.
— Такие действия, как групповое избиение человека, порочат честь и достоинство военнослужащего, гражданина России и абсолютно неприемлемо с точки зрения ислама, — заявили в ДУМе Дальнего Востока.
Напомним, недавно в Сети появилось видео, на котором военнослужащие избивают солдата, требуя от него деньги и телефон. Как выяснилось вскоре, это произошло в воинской части Бикина. Расследованием инцидента занимается военная прокуратура. Из трех подозреваемых только один признал свою вину.
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