Мусульманам Хабаровского края зачитали Коран после новости об избиении солдата в части

Мусульманам Хабаровского зачитали Коран после новости об избиении солдата в части. Фото: стоп-кадр

Инцидент в воинской части Бикина не оставили в стороне представители мусульманского сообщества региона. Его члены осудили произошедшее и разобрали ситуацию во время встречи с военнослужащими.

В начале своего выступления религиозные деятели начали зачитывать строки из Священного Корана и порекомендовали солдатам изучить жизнеописание пророка Мухаммада.

— Такие действия, как групповое избиение человека, порочат честь и достоинство военнослужащего, гражданина России и абсолютно неприемлемо с точки зрения ислама, — заявили в ДУМе Дальнего Востока.

Напомним, недавно в Сети появилось видео, на котором военнослужащие избивают солдата, требуя от него деньги и телефон. Как выяснилось вскоре, это произошло в воинской части Бикина. Расследованием инцидента занимается военная прокуратура. Из трех подозреваемых только один признал свою вину.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.