Масштабный пожар на угольном заводе потушили в Хабаровском крае

По предварительной информации, причина ЧП - короткое замыкание. Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В поселке Токи полностью ликвидирован пожар на угольном заводе «Дальтрансуголь». Напомним, что 11 октября загорелась транспортерная лента. Огнем было охвачено 700 квадратных метров площади от башни до причала.

Пожар случился около 12:00 часов. Возгорание было настолько крупным, что столб дыма был виден почти со всех точек поселка. В момент пожара погрузка угля не велась, конвейер был чист от твердого топлива.

Локализовать пожар удалось через полчаса, в 14:06 возгорание полностью потушили. По предварительной информации, причина ЧП - короткое замыкание. Ущерб устанавливается.

- На месте продолжают работать специалисты Госпожнадзора МЧС России и предприятия для установления причин возгорания. Всего к ликвидации пожара было привлечено 25 человек личного состава и девять единиц техники, - сообщили в пресс-службе главка МЧС РФ по Хабаровскому краю.