Паромную переправу на Сахалин открыли в Хабаровском крае

Циклон с порывистым ветром до 20 метров в секунду обрушился на регион 10 октября
Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
В Хабаровском крае возобновила работу паромная переправа Ванино-Холмск (Сахалинская область). Напомним, что сообщение пришлось прекратить из-за непогоды, которая бушевала 10 октября. Об этом сообщает пресс-служба главка МЧС РФ по Хабаровскому краю.
Циклон с порывистым ветром до 20 метров в секунду обрушился на регион 10 октября. Во власти непогоды находился и Татарский пролив, через который ходят паромы на Сахалин. В период разгула стихии перевозка грузов и людей стала небезопасна, поэтому было решено временно прекратить морское сообщение между регионами до улучшения погоды.
- В связи с улучшением метеоусловий 11 октября 2021 года с 14:30 часов ограничение паромного сообщения Ванино-Холмск снято, - сообщили спасатели.
КОНКРЕТНО
Подробности можно узнать в Сахалинском морском пароходстве. Телефон: +7 (42433) 66208; Диспетчер: +7 (42433) 66-102.
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