80% работников компаний Хабаровского края обязали вакцинироваться: в список вошли банщики, массажисты и сотрудники общепита

Банщиков и массажистов из Хабаровского края обязали вакцинироваться
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Глава Роспотребнадзора Хабаровского края Татьяна Зайцева подписала новое постановление, согласно которому расширился список компаний, сотрудники которых подлежат обязательной вакцинации.
Теперь до 20 ноября прививку должны поставить сотрудники бань и саун. Также требование касается работников учреждений культуры, развлекательных заведений, общепита, ЖКХ, энергетики и медицины. Вакцинированы должны быть не менее 80% представителей связанных с этими отраслями профессий.
Ранее сообщалось, что в Хабаровский край пришла четвертая волна ковида. Ежедневно заражается все больше жителей региона. По состоянию на 20 октября, ежесуточный прирост составил 328 человек.
- На протяжении трех недель отмечается тенденция к росту новых случаев. Наибольший удельный вес заболевших приходится на взрослое трудоспособное население в возрасте от 18 до 60 лет. За последнюю неделю госпитализированы 743 человека, - отметила Зайцева в постановлении.
Документ вступил в силу с 21 октября.
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