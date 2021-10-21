Следователи попросили помощи в расследовании ДТП на трассе Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре. Фото: очевидец

Следователи просят помощи в расследовании ДТП с пассажирским автобусом, которое произошло 3 октября на трассе Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре. В ведомстве выясняют точное количество пострадавших во время аварии.

- Следственное управление просит пассажиров автобуса обратиться к следователю, - сказали в ведомстве.

Напомним, что во время аварии, по версии ГИБДД, 17 человек получили травмы различной степени тяжести. Из них 10 были доставлены бортом санитарной авиации в медучреждения города Хабаровска.

Причиной ДТП была названа потеря управления над автобусом. Он съехал в кювет и перевернулся.

КОНКРЕТНО

Связаться со следователем можно по телефону 8-965-675-66-49.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.