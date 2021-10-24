ФК «СКА-Хабаровск» расторг контракт с вратарем Дмитрием Хомичем
Фото: Пресс-служба ФК "СКА-Хабаровск"
Футбольный клуб «СКА-Хабаровск» расторг контракт с вратарем Дмитрием Хомичем. Об этом сообщила пресс-служба клуба.
— 37-летний голкипер перешел в наш клуб минувшим летом и принял участие в двух матчах, один из которых провёл полностью, а во втором был заменен из-за травмы,— рассказали там.
В клубе Дмитрия поблагодарили за совместную работу и пожелали удачи в дальнейшем.
Напомним, что в минувшем матче с «Оренбургом» армейцы уступили со счетом 2:0. На сегодняшний день «СКА-Хабаровск» после трех неудач в четырех последних матчах на шестой позиции с 31 очком. Впереди у армейцев три домашних игры: с «Нефтехимиком», «Ротором» и «КАМАЗом». Они пройдут в первой половине ноября.
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