Причиной гибели 11-летнего мальчика в Комсомольске-на-Амуре мог стать несчастный случай

Прокуратура Хабаровского края проводит проверку Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Хабаровского края проводит проверку по факту смерти 11-летнего мальчика. Его тело было обнаружено в Комсомольске-на-Амуре, рядом с одним из домов на улице Победы. Подробные обстоятельства смерти мальчика в силовых ведомствах не раскрывают, но источник «КП» - Хабаровск» в правоохранительных органах рассказал, что стало причиной гибели.

- Мальчик запутался, катясь на «тарзанке», которая закрутилась вокруг его шеи, это и стало причиной гибели, - рассказал наш собеседник.

Отметим, до недавнего времени силовики не говорили о том, по какой статье возбуждено уголовное дело в связи с трагической гибелью школьника. Как пояснили в прокуратуре Хабаровского края, по факту смерти возбуждено уголовное дело по части первой статьи 109 УК РФ - «Причинение смерти по неосторожности».

- Сейчас ведется проверка исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. При наличии основания будут приняты меры прокурорского реагирования, - рассказали в надзорном ведомстве.

Как сообщалось ранее, мальчик воспитывался в благополучной семье, учился в коррекционной школе. На свою последнюю прогулку ушел один.