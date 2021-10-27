Тела провалившихся под лед детей в Хабаровском крае нашли водолазы Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Группа водолазов ГУ МЧС России по Хабаровскому краю завершила поисковые работы в поселке Горный Солнечного района. Тела провалившихся под лед братьев были обнаружены в небольшом водоеме, расположенном за зданием поселковой школы.

- Одного из мальчиков удалось найти на мелководье, а второй был обнаружен на глубине около двух-трех метров. Тела детей переданы сотрудникам полиции, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Тела провалившихся под лед детей в Хабаровском крае нашли водолазы Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Сейчас на месте работают специалисты МЧС России для оказания психологической помощи родственникам погибших мальчиков. Выяснением обстоятельств произошедшего занимаются следственные органы.

Напомним, что несчастный случай произошел накануне в поселке Горный. Братья в компании друзей отправились на прогулку, которая оказалась роковой.

- Во время игры один из братьев выбежал на тонкий лед и провалился под него. На помощь ему ринулся брат, но также оказался подо льдом. Свидетелем случившегося стал друг братьев, который сразу же стал искать помощи и сообщил обо всем взрослым. Уже они и позвонили в экстренные службы, - сообщили «КП» - Хабаровск» в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

В случае происшествия незамедлительно звоните по телефонам: 101 или 112.

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