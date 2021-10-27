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Происшествия27 октября 2021 4:11

Провалились под лед: два брата 6 и 10 лет погибли в Хабаровском крае

Поиском тел занимаются водолазы
Татьяна ЦВЕНГЕР
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Провалились под лед: два брата 6 и 10 лет погибли в Хабаровском крае

Провалились под лед: два брата 6 и 10 лет погибли в Хабаровском крае

Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Школьные каникулы только начались в Хабаровском крае, а регион уже шокировала новость о страшном происшествии. В поселке Горный Солнечного района утонули два ребенка - братья 6 и 10 лет. Ребята решили испытать на прочность еще совсем тонкий лед и провалились в один из местных водоемов. Сейчас на место происшествия выехали водолазы ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

ПОСЛЕДНЯЯ ПРОГУЛКА

Очередной день каникул для двух братьев 6 и 10 лет из поселка Горный начался как всегда. Расправившись со своими делами, ребята решили выйти прогуляться, ведь погода стояла прекрасная - столбик термометра показал +7 градусов, весь день без осадков и сильного ветра. По предварительной информации, к водоему в котловане братья в компании друзей добрались около 16 часов дня. Об этом небольшом озерце на старом карьере знают все местные дети и подростки, ведь расположен он за зданием школы. Так как водоем искусственный, и вода в нем статична, он уже стал затягиваться коркой льда.

Тела провалившихся под лед детей в Хабаровском крае нашли водолазы

Тела провалившихся под лед детей в Хабаровском крае нашли водолазы

Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

- Во время игры один из братьев выбежал на тонкий лед и провалился под него. На помощь ему ринулся брат, но также оказался подо льдом. Свидетелем случившегося стал друг братьев, который сразу же стал искать помощи и сообщил обо всем взрослым. Уже они и позвонили в экстренные службы, - сообщили «КП» - Хабаровск» в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Сейчас на место происшествия выехала группа водолазов ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

НОВОЕ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

В поселок Горный выехал прокурор Солнечного района Иван Рокачев. Кроме того, на месте уже работают специалисты СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО. Специалисты пытаются выяснить обстоятельства произошедшего.

Тела провалившихся под лед детей в Хабаровском крае нашли водолазы

Тела провалившихся под лед детей в Хабаровском крае нашли водолазы

Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

- Прокуратура района проводит проверку исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. По ее результатам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

В свою очередь следственные органы возбудили уголовное дело по факту гибели двоих детей. Следователи занимаются допросом свидетелей, проводят ряд экспертиз, осматривают место происшествия.

Тела провалившихся под лед детей в Хабаровском крае нашли водолазы

Тела провалившихся под лед детей в Хабаровском крае нашли водолазы

Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Стоит учитывать, что пока на всей территории Хабаровского края сохраняется неустойчивая погода. Во многих районах днем столбик термометра поднимается выше нуля. И хотя на многих реках сейчас наблюдается процесс ледообразования, пока выход на него опасен.

- Пока лед не достиг толщины в 10-15 сантиметров, он очень опасен и не сможет выдержать вес человека, особенно в условиях перепада дневных и ночных температур. Из-за отсутствия сильных морозов ледовый покров формируется постепенно и неравномерно, - добавили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Тела провалившихся под лед детей в Хабаровском крае нашли водолазы

Тела провалившихся под лед детей в Хабаровском крае нашли водолазы

Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В случае происшествия незамедлительно звоните по телефонам: 101 или 112.

ОБНОВЛЕНИЕ

По информации ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, тела мальчиков были обнаружены в водоеме группой водолазов.

Тела провалившихся под лед детей в Хабаровском крае нашли водолазы

Тела провалившихся под лед детей в Хабаровском крае нашли водолазы

Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

- Одного из мальчиков удалось найти на мелководье, а второй был обнаружен на глубине около 2-3 метров. Тела детей переданы сотрудникам полиции, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Сейчас на месте работают специалисты МЧС России для оказания психологической помощи родственникам погибших мальчиков. Выяснением обстоятельств произошедшего занимаются следственные органы.

Тела провалившихся под лед детей в Хабаровском крае нашли водолазы

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Тела провалившихся под лед детей в Хабаровском крае нашли водолазы

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