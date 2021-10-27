Провалились под лед: два брата 6 и 10 лет погибли в Хабаровском крае Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Школьные каникулы только начались в Хабаровском крае, а регион уже шокировала новость о страшном происшествии. В поселке Горный Солнечного района утонули два ребенка - братья 6 и 10 лет. Ребята решили испытать на прочность еще совсем тонкий лед и провалились в один из местных водоемов. Сейчас на место происшествия выехали водолазы ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

ПОСЛЕДНЯЯ ПРОГУЛКА

Очередной день каникул для двух братьев 6 и 10 лет из поселка Горный начался как всегда. Расправившись со своими делами, ребята решили выйти прогуляться, ведь погода стояла прекрасная - столбик термометра показал +7 градусов, весь день без осадков и сильного ветра. По предварительной информации, к водоему в котловане братья в компании друзей добрались около 16 часов дня. Об этом небольшом озерце на старом карьере знают все местные дети и подростки, ведь расположен он за зданием школы. Так как водоем искусственный, и вода в нем статична, он уже стал затягиваться коркой льда.

Тела провалившихся под лед детей в Хабаровском крае нашли водолазы Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

- Во время игры один из братьев выбежал на тонкий лед и провалился под него. На помощь ему ринулся брат, но также оказался подо льдом. Свидетелем случившегося стал друг братьев, который сразу же стал искать помощи и сообщил обо всем взрослым. Уже они и позвонили в экстренные службы, - сообщили «КП» - Хабаровск» в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Сейчас на место происшествия выехала группа водолазов ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

НОВОЕ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

В поселок Горный выехал прокурор Солнечного района Иван Рокачев. Кроме того, на месте уже работают специалисты СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО. Специалисты пытаются выяснить обстоятельства произошедшего.

Тела провалившихся под лед детей в Хабаровском крае нашли водолазы Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

- Прокуратура района проводит проверку исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. По ее результатам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

В свою очередь следственные органы возбудили уголовное дело по факту гибели двоих детей. Следователи занимаются допросом свидетелей, проводят ряд экспертиз, осматривают место происшествия.

Тела провалившихся под лед детей в Хабаровском крае нашли водолазы Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Стоит учитывать, что пока на всей территории Хабаровского края сохраняется неустойчивая погода. Во многих районах днем столбик термометра поднимается выше нуля. И хотя на многих реках сейчас наблюдается процесс ледообразования, пока выход на него опасен.

- Пока лед не достиг толщины в 10-15 сантиметров, он очень опасен и не сможет выдержать вес человека, особенно в условиях перепада дневных и ночных температур. Из-за отсутствия сильных морозов ледовый покров формируется постепенно и неравномерно, - добавили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Тела провалившихся под лед детей в Хабаровском крае нашли водолазы Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В случае происшествия незамедлительно звоните по телефонам: 101 или 112.

ОБНОВЛЕНИЕ

По информации ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, тела мальчиков были обнаружены в водоеме группой водолазов.

Тела провалившихся под лед детей в Хабаровском крае нашли водолазы Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

- Одного из мальчиков удалось найти на мелководье, а второй был обнаружен на глубине около 2-3 метров. Тела детей переданы сотрудникам полиции, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Сейчас на месте работают специалисты МЧС России для оказания психологической помощи родственникам погибших мальчиков. Выяснением обстоятельств произошедшего занимаются следственные органы.

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Тела провалившихся под лед детей в Хабаровском крае нашли водолазы

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