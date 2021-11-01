В Хабаровском крае продолжаются поиски пропавшего мужчины

Поисковые работы продолжились 1 ноября Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В Хабаровском крае ищут пропавшего мужчину. Вечером 31 октября в районный отдел полиции поступило сообщение, что хабаровчанин отправился на горнолыжную базу «Спартак» и не вернулся.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, ночью этого же дня дежурная смена ПСО села Ракитного, представители МВД и волонтеры обследовали 20 квадратных километров лесополосы в районе базы «Спартак». Поиски не дали результатов.

- Поисковые работы в поселке Корфовском продолжились 1 ноября. Привлечено тридцать человек и четыре единицы техники, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

В Хабаровском крае участились случаи пропажи людей. Напомним, 31 октября волонтеры обнаружили перевернувшуюся лодку пропавшего рыбака, из-под которой виднелись сапоги.