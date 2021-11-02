Евгений Никонов: «Хабаровский край ждет все, вплоть до полного локдауна»

Темпы вакцинации в регионе находятся на низком уровне Фото: Алексей БУЛАТОВ

Заболеваемость коронавирусом в Хабаровском крае бьет антирекорды. Ковидом заражаются более 400 человек в сутки, растет число летальных исходов. Темпы вакцинации в регионе находятся на низком уровне, и если ситуация останется прежней, власти введут жесткий карантин.

- Если ситуация по вакцинации не изменится, меры будут ужесточать вплоть до полного локдауна с запретом деятельности торговых центров и всего остального. Мы можем попасть в обстановку жестких ограничений, которая сейчас в Москве. Там темпы вакцинации возросли в четыре раза, - сказал Евгений Никонов, зампред правительства Хабаровского края по социальным вопросам.

По его словам, смертность в регионе в этом году достигла уровня 2020-го. Больницы снова начинают работать в режимах «ковидных госпиталей», разворачиваются новые койки.

В крае с 1 ноября работает система QR-кодов. Теперь, чтобы попасть в нужное учреждение или заведение, необходимо предоставить код или справку о вакцинации или перенесенном в последние полгода ковиде. Если ситуация с антиковидной иммунизацией не изменится, к системе QR-кодов будут подключать все больше объектов.