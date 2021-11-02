Хабаровск
ФотоВидеоCovid-19 в ХабаровскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Хабаровск
ФотоВидеоCovid-19 в ХабаровскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Хабаровск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия2 ноября 2021 10:46

Пропавший на Хехцире мужчина найден

Поисковая операция длилась два дня
Анастасия НУРАДИЛОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Хабаровском крае нашли пропавшего мужчину Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В Хабаровском крае нашли пропавшего мужчину Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В Хабаровском крае нашли пропавшего мужчину. Его искали на протяжении двух дней в районе горнолыжной базы «Спартак».

- Мужчина сам вышел к воинской части. Сотрудники военной полиции сообщили об этом спасателям, которые в это время искали пропавшего хабаровчанина в лесном массиве. С мужчиной провели профилактическую беседу, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Напомним, утром 31 октября хабаровчанин отправился на горнолыжную базу «Спартак» и не вернулся. Во время поисков пропавшего мужчины спасатели обследовали около 50 километров лесного массива.