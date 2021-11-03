Алкомаркеты закрываются в Хабаровском крае

Под ограничения попадают магазины, которые получают больше половины выручки с продажи алкоголя
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Хабаровском крае ввели новые жесткие антиковидные ограничения. Это связано с ростом заболеваемости и низкими темпами вакцинации. Одна из мер - закрыть алкомаркеты.
Под ограничения попадают магазины, которые получают больше половины выручки с продажи алкоголя. Свои двери они закроют 4 ноября. К работе алкомаркеты вернутся 12 ноября.
На аналогичный период закроются фитнес-центры, бассейны, детские комнаты, торговые центры, культурные объекты. Работать будут магазины продовольственных товаров, аптеки, зоомагазины.
Следующий этап - расширение системы QR-кодов. С 13 ноября они заработают в общепите, ТЦ, фитнес-центрах и так далее. Подробнее можно прочитать здесь.
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