Алкомаркеты закрываются в Хабаровском крае

Под ограничения попадают магазины, которые получают больше половины выручки с продажи алкоголя Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровском крае ввели новые жесткие антиковидные ограничения. Это связано с ростом заболеваемости и низкими темпами вакцинации. Одна из мер - закрыть алкомаркеты.

Под ограничения попадают магазины, которые получают больше половины выручки с продажи алкоголя. Свои двери они закроют 4 ноября. К работе алкомаркеты вернутся 12 ноября.

На аналогичный период закроются фитнес-центры, бассейны, детские комнаты, торговые центры, культурные объекты. Работать будут магазины продовольственных товаров, аптеки, зоомагазины.

Следующий этап - расширение системы QR-кодов. С 13 ноября они заработают в общепите, ТЦ, фитнес-центрах и так далее. Подробнее можно прочитать здесь.

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