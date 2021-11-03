Серьезные ограничения вводятся в крае с 4 ноября Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровском крае вводятся новые ограничения. Это связано с тем, что в регионе темпы прироста заболевших коронавирусом выше, чем на Дальнем Востоке в целом.

С 7 ноября предъявление QR-кодов станет обязательным для передвижения на междугороднем автомобильном и железнодорожном транспорте. Авиаперелетов ограничения пока не коснутся, но ситуация может скоро измениться.

- В случае нестабильной эпидемиологической ситуации введение QR-кодов в аэропортах возможно с 1 декабря. Мы заранее предупреждаем. Чтобы люди понимали, что такая ситуация вполне может быть, и при планировании поездки вакцинировались, - сказал Евгений Никонов, зампред правительства края.

Напомним, серьезные ограничения вводятся в крае с 4 ноября. Закроются ТЦ, развлекательные и культурные учреждения. Общепит будет работать только навынос. Также не будут работать алкомаркеты, некоторые спортивные объекты, а также детские комнаты.