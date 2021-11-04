Школьники Хабаровского края проводят каникулы в детских загородных лагерях

700 детей отравились в загородные центры «Шарголь», «Энергетик», «Металлург» и «Созвездие» Фото: Артем КИЛЬКИН

У школьников Хабаровского края продолжаются каникулы. На это время в регионе организована работа детских дневных лагерей. Всего в крае их 250. Кроме этого, работают 783 профильных отряда, 120 трудовых объединения, а также четыре загородных центра. В организациях отдыхают 37 тысяч детей. 400 из них в различных санаториях.

- 700 детей отравились в загородные центры «Шарголь», «Энергетик», «Металлург» и «Созвездие». «Созвездие», кстати, посетят дети из числа коренных малочисленных народов Севера, которые проживают в Аяно-Майском районе, - рассказала Галина Зубакина, начальник отдела координации отдыха, оздоровления детей и регионального контроля министерства образования и науки края.

Все мероприятия в детских лагерях организованы с соблюдением мер безопасности и предупреждения распространения коронавирусной инфекции.

- У нас сейчас отдыхает 200 детей. Загруженность, согласно требованиям Роспотребнадзора, неполная – 75%. Каждый день помещения дезинфицируются, воздух обеззараживается лампами. Все носят медицинские маски, - отметила Дарья Новошицкая, руководитель профильной смены «Хак-Трек» Краевого детского центра «Созвездие».

Напомним, в связи с ростом заболеваемости коронавирусом, школьные каникулы продлили до 7 ноября. С 8 ноября детские сады и школы продолжат работать в обычном режиме.