У хабаровчан, вакцинировавшихся более полугода назад, снова начнут действовать QR-коды

Прекращение действия QR-кодов связано со сбоем на портале Госуслуг Фото: скриншот

Неоднозначная ситуация сложилась 8 ноября в Хабаровском крае и в целом по России. У жителей региона, привившихся от ковида более шести месяцев назад, вдруг перестали работать QR-коды. К ситуации сразу же подключился региональный минздрав, направив официальный запрос в сервис «Госуслуги».

Как выяснилось позже, прекращение действия QR-кодов было связано со сбоем на портале «Госуслуги». Об этом сообщили в пресс-службе Минцифры России.

Напомним, 8 ноября хабаровчане заметили, что срок действия QR-кодов изменился с года до полугода. Минздрав Хабаровского края пообещал решить проблему и написал запрос в сервис «Госуслуги».

- Некоторые пользователи портала утром 8 ноября заметили, что срок действия QR-кодов изменился с 12 на 6 месяцев. Это произошло в связи с техническими работами, которые проводились на портале «Госуслуги». Сейчас портал работает в штатном режиме, QR-коды восстанавливаются, - сообщается в телеграм-канале Минцифры России.

QR-коды вновь заработали у некоторых хабаровчан. Однако нашлись и те, кто решил просто ревакцинироваться, чтобы вернуть заветный код.