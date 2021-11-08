QR-коды хабаровчан больше не действительны Фото: скриншот

QR-коды хабаровчан больше недействительны. С такой проблемой столкнулись те, кто делал прививку более полугода назад. Минздрав Хабаровского края пообещал разобраться в возникшей ситуации.

Предполагалось, что у тех, кто привился от COVID-19 двухкомпонентной вакциной, сертификат и QR-код будут действительными в течение года. Однако неожиданно их действие прекратилось.

Ранее сообщалось, что с 8 ноября изменится внешний вид цифровых сертификатов о вакцинации. Однако данных о сокращении сроков действия QR-кодов не было.

- Медицинский информационно-аналитический центр министерства здравоохранения Хабаровского края написал официальный запрос в сервис «Госуслуги» по поводу прекращения действия QR-кодов вакцинированных. Мы ждем официального ответа, - рассказали в пресс-службе краевого минздрава.

Напомним, QR-коды в регионе начали действовать 1 ноября. Сейчас их требуется предъявлять в учреждениях культуры, на спортивных мероприятиях, на публичных слушаниях органов местного самоуправления, в междугороднем транспорте. 13 ноября этот список значительно расширится. Новая система заработает в ТЦ, общепите, хостелах, спа-центрах, парикмахерских и косметических салонах. К QR-кодам также подключат бани, фитнес-центры, бассейны.