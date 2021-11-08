Погода в Хабаровске 9 ноября 2021: надвигается циклон Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Хабаровский край накрыл мощный циклон. 9 и 10 ноября в регионе будет дуть штормовой ветер и лить сильный дождь, переходящий в мокрый снег. Особенно сильно достанется жителям центральных и южных районов, предупредили в региональном МЧС.

В Хабаровске ожидаются дождь и мокрый снег. В светлое время суток температура столбики термометров будут показывать около +4 градусов, а ночью опустятся до отметки в -3 градуса. Скорость северо-восточного ветра составит 7-12 метров в секунду с порывами до 22 метров.

На юге края синоптики также прогнозируют обильные осадки. Днем ожидается от +5 до +10 градусов. Ночью - от -3 до +2. Скорость юго-восточного ветра составит до 13 метров в секунду. с порывами до 20 метров.

В центральных районах пройдут дождь и мокрый снег. В течение дня столбики термометров покажут от -3 до +9 градусов. Ночью похолодает до -15. Ветер различных направлений будет дуть со скоростью 2-13 метров в секунду с порывами до 20 метров.

На севере региона преимущественно без осадков. Днем ожидается от -12 до +3 градусов. Ночью - от -22 до -8. Ветер различных направлений будет дуть со скоростью от 4 до 13 метров в секунду.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.