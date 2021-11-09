Сбой «Госуслуг» заставил понервничать фанатов «Кипелова»
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Сбой на портале «Госуслуги», который произошел накануне, пощекотал нервы тысячам человек в Хабаровском крае. В частности, не на шутку разволновались фанаты группы «Кипелов», которые едва не лишились возможности попасть на долгожданный концерт, сообщает ТАСС.
Как рассказала общественный омбудсмен по защите прав предпринимателей в сфере организации культурно-массовых мероприятий Ольга Шпигальских, сбой в работе сервиса привел «к панике зрителей и организаторов».
И несмотря на то, что в минздраве оперативно разрешили сложившуюся ситуацию и заверили, что QR-коды восстановятся, негатива было более чем достаточно.
Шпигальских отметила, что никакого финансового ущерба для отрасли из-за данной ситуации не последовало.
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