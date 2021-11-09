Шесть пострадавших: СК проводит проверку по факту ДТП с участием пассажирского автобуса

По предварительным данным, в результате ДТП пострадали шесть пассажиров Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В Хабаровском крае следователи начали проверку по факту ДТП с участием пассажирского автобуса. Для того чтобы установить обстоятельства произошедшего, проводится комплекс следственных и процессуальных мероприятий.

Напомним, 9 ноября на 47 километре трассы Амурск - Комсомольск-на-Амуре муниципальный пассажирский автобус рейса №103, следовавший по маршруту село Вознесенское - город Амурск, вылетел в кювет и опрокинулся на бок. По предварительным данным, в результате ДТП пострадали шесть пассажиров. Женщина, одна из тех, кто в момент аварии находился в салоне автобуса, госпитализирована.

- Водитель не справился с управлением на скользкой дороге. Проводится процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ - «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», - пояснили в СУ СК РФ по Хабаровскому краю.

Всего в автобусе находилось 25 пассажиров. Обстоятельства произошедшего выясняются.