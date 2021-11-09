На Комсомольской трассе перевернулся автобус, в котором ехали 25 пассажиров

Водитель не справился с управлением. Фото: ГУ МЧС

Утром 9 ноября на пятом километре трассы «Амурск – Комсомольск-на-Амуре» пассажирский автобус ПАЗ, следовавший по маршруту село Вознесеновское - город Амурск, слетел с дороги в кювет и перевернулся.

Как рассказали в МЧС по Хабаровскому краю, информация о ЧП поступила 11:25. По предварительным данным, водитель не справился с управлением.

На место аварии выдвинулись пожарно-спасательные подразделения, однако их помощь для освобождения пассажиров не потребовалась. Находившиеся в автобусе 25 пассажиров выбрались из транспорта самостоятельно и уехали попутным транспортом.

На данный момент за медицинской помощью обратилось шесть человек, один из которых ребенок. Одна женщина по результатам осмотра была госпитализирована в ЦРБ города Амурска.

Следует отметить, что пришедший в Хабаровский край циклон основательно усложнил дорожное движение, как в самом Хабаровске, так и за его пределами.

Пассажиры сами смогли выбраться из автобуса. Фото: ГУ МЧС

- По всей дороге, до самого Комсомольска-на-Амуре гололед. Тяжелый транспорт просто стоит, потому что не может забраться даже на небольшой подъем, - поделился с «КП-Хабаровск» автолюбитель Александр Пирогов. – Легкий транспорт проезжает, но все равно обстановка на трассе очень сложная и опасная.

Напомним, что управление ГИБДД по Хабаровскому краю призывает водителей быть осторожными в сложившихся погодных условиях и по возможности отказаться от поездок.

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