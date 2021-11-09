ГИБДД призвала водителей отказаться от поездок из-за аномального гололеда в Хабаровске

Хабаровских водителей просят отказаться от поездок на личных авто из-за гололеда Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

Сотрудники хабаровской Госавтоинспекции 9 ноября настоятельно советуют автолюбителям выйти из зоны комфорта и пересесть на общественный транспорт. Поездки на личных авто из-за сильного гололеда могут не закончиться ничем хорошим.

Если же без поездок на машине не обойтись, то стоит быть предельно аккуратными.

- Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям быть предельно внимательными на проезжей части, особенно при проезде перекрестков и пешеходных переходов - соблюдайте скоростной режим, увеличьте дистанцию до впереди идущего транспортного средства, также соблюдайте боковой интервал, так как в условиях снежного наката и гололеда тормозной путь увеличивается, - говорят в ведомстве.

Пешеходов также просят быть предельно внимательными. В особенности тех, кто привык пренебрегать своей безопасностью на дороге. Сейчас вероятность оказаться под колесами машины особенно высока.

Напомним, что резкое изменение погоды вызвано пришедшим в регион циклоном. Наиболее сложная ситуация фиксируется в центральных и южных районах края.

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