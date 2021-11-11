По улице Павла Морозова в Хабаровске снова ходят автобусы Фото: Администрация Хабаровска

По главной транспортной артерии Хабаровска, улице Павла Морозова, снова ходят автобусы. Полностью восстановлено движение маршрутов № 34, 71, 73, 83, 83П, сообщили в городской администрации.

В мэрии отметили, что с того момента, как на дорожном полотне появились сильный провалы, автобусы на участке от улицы Радищева до улицы 65-летия Победы смещались на улицы Кубяка, Краснореченскую и Оборонную.

Эксперты, которые выясняли причину порчи дорожного полотна, сошлись во мнении, что к нему привело провисание коллектора, построенного в 1973-м году. Необходимые работы по восстановлению уже проведены.

Полностью привести дорогу в порядок должны ко Дню города в 2022-м году.

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