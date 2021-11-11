По улице Павла Морозова в Хабаровске снова ходят автобусы
Фото: Администрация Хабаровска
По главной транспортной артерии Хабаровска, улице Павла Морозова, снова ходят автобусы. Полностью восстановлено движение маршрутов № 34, 71, 73, 83, 83П, сообщили в городской администрации.
В мэрии отметили, что с того момента, как на дорожном полотне появились сильный провалы, автобусы на участке от улицы Радищева до улицы 65-летия Победы смещались на улицы Кубяка, Краснореченскую и Оборонную.
Эксперты, которые выясняли причину порчи дорожного полотна, сошлись во мнении, что к нему привело провисание коллектора, построенного в 1973-м году. Необходимые работы по восстановлению уже проведены.
Полностью привести дорогу в порядок должны ко Дню города в 2022-м году.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru
Наши соцсети:
- Instagram;
- ВКонтакте;
- Telegram.8