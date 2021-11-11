Пробки в Хабаровске: стоят Флегонтова, Кубяка, Сысоева

Сервис Яндекс.Пробки оценивает дорожную ситуацию на семь баллов Фото: Михаил ФРОЛОВ

Несмотря на то, что службы города усиленно борются с последствиями снегопада, ситуация с пробками в Хабаровске не стала лучше.

По улице Павла Морозова, на которой 11 ноября после длительного перерыва возобновилось движение автобусов, пробки образовались в обоих направлениях.

Также в обоих направлениях стоят машины на улице Кубяка. Пробка там начинается от поворота с Инского переулка до пересечения с Краснореченской. В другом направлении пробка продолжается по улице Сысоева.

Придется набраться терпения хабаровчанам, чей путь домой проложен через улицу Флегонтова. Там затор начинается от поворота с Павла Морозова и заканчивается на пересечении с Краснореченской, которая, кстати, тоже стоит. Традиционно затор начинается на развязке. Пробка продолжается по улице 65-летия Победы.

Столпотворение машин и на Трубном переулке. Затор начинается от перекрестка с улицей Олега Кошевого и завершается на пересечении с Волочаевской, которая тоже, как обычно, встала.

Постоять также придется на небольшом отрезке дороги по улице Некрасова. Там пробка образовалась от детского сада №126. Затор заканчивается в районе ДВГУПС.