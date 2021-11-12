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Общество12 ноября 2021 8:42

В Хабаровске продолжают устранять последствия снегопада

12 ноября в работе задействовано 55 единиц техники
Анастасия НУРАДИЛОВА
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12 ноября в работе по уборке снега задействовано 55 единиц техники

12 ноября в работе по уборке снега задействовано 55 единиц техники

Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске продолжают убирать снег с дорог. Работы ведутся в круглосуточном режиме.

- За время циклона в краевой столице выпало около 10 миллиметров снега. Это половина месячной нормы, которая составляет 24 миллиметра, - сообщили в ФГБУ «Дальневосточное УГМС».

За ночь с 11 на 12 ноября на дороги было высыпано более 280 тонн реагентов. Работало 26 спецмашин.

- Днем уборку снега продолжают 55 единиц спецтехники и 48 рабочих. Планируется убрать снег на остановках общественного транспорта, - рассказали в пресс-службе мэрии.

Напомним, в четверг, 11 ноября, глава города Сергей Кравчук лично проконтролировал ликвидацию последствий снегопада.