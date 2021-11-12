В Хабаровском крае возобновлено движение на трех дорогах

В регионе ведутся работы по устранению последствий циклона Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Хабаровском крае после циклона восстановлено движение на трех дорогах. По трассам Комсомольск-на-Амуре - Солнечный, Хабаровск - Биробиджан и Хабаровск - Бикин снова может передвигаться транспорт.

Ограничения для междугороднего транспорта продолжают действовать на дорогах Хабаровск - Лидога - Ванино с подъездом к Комсомольску-на-Амуре, на участке региональной дороги Селихино - Николаевск-на-Амуре, а также на трассах Березовый - Бриакан - Полины Осипенко и Солнечный - Горный.

Кроме этого продолжаются работы по восстановлению электроснабжения.

- Нарушения в электроснабжении обнаружены в четырех населенных пунктах Амурского района. Жители частных домов остались без света. Из-за большого количества осадков и труднодоступности местности пришлось привлечь районное звено РСЧС. В сельских поселениях введен режим ЧС, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Напомним, в Хабаровске третий день ведутся работы по устранению последствий циклона.