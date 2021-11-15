Хабаровские мобильные пункты вакцинации изменили график работы

На мобильных прививочных пунктах рабочий день стал длиннее Фото: Иван МАКЕЕВ

В Хабаровском крае увеличилось количество желающих вакцинироваться. В связи с этим на мобильных прививочных пунктах рабочий день стал длиннее. Так, например, в клинике «Эксперт» вакцинироваться от COVID-19 можно до 23:00.

Кроме этого, пришлось увеличить количество сотрудников, которые проводят осмотр перед вакцинацией. Также на автовокзале Хабаровска открылся новый мобильный прививочный пункт. Планируется открыть круглосуточный пункт.

- На выходных вакцинировались пять тысяч человек. Сейчас в крае функционирует 15 мобильных пунктов, кроме этого, работает 201 выездная бригада. Прививочные пункты работают до последнего посетителя, - рассказали в пресс-службе правительства края.