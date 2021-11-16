Прокуратура вмешалась в историю с загрязнением реки в Хабаровском крае
Фото: Социальные сети
Выяснением причин загрязнения реки Катэн в Хабаровском крае займется природоохранная прокуратура. Ведомство начало проверку информации о том, что воды реки помутнели из-за деятельности золотодобытчиков, пишет ТАСС.
—Хабаровская межрайонная природоохранная прокуратура проводит проверку по сообщениям, выявленным при мониторинге СМИ. Также поступило такое обращение, — сказали в ведомстве.
Ранее сообщалось, что местные рыбаки обратили внимание на мутные воды реки. Они предположили, что в Катэн сбрасываются отходы деятельности золотодобывающего предприятия.
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