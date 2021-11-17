На Север вылетели задержанные в Хабаровске рейсы Фото: Иван ВИСЛОВ

На север Хабаровского края из столицы вылетели самолеты, ожидающие своей отправки с 10 ноября. Об этом сообщили в Telegram-канале аэропорта.

Также несколько рейсов перенесены на 17 ноября.

- Рейс по маршруту Хабаровск - Николаевск-на-Амуре - Охотск за 14 ноября задержан по метеоусловиям аэропорта назначения. Вылет назначен на 17:50. Воздушное судно направится в Охотск без посадки в Николаевске-на-Амуре, - отметили в пресс-службе воздушной гавани.

Напомним, что к транспортному коллапсу на прошлой неделе на земле и в воздухе привел циклон, пришедший с севера Кореи в Хабаровский край и соседние регионы. Из-за ледяных дождей было местами прервано дорожное сообщение, десятки домов остались без света.

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