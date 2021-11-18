Пункты вакцинации от ковида появятся в школах Хабаровска и Комсомольска Фото: Лада ДУДАРОВА

В Хабаровском крае появятся еще 40 пунктов мобильной вакцинации. 30 из них - в столице региона. Остальные - в Комсомольске-на-Амуре. Решение об этом было принято на заседании оперативного штаба.

- Будут организованы пункты вакцинации в медицинских кабинетах по субботам, - говорится в сообщении штаба.

Также на круглосуточный режим работы будут переведены пункты, расположенные в клинико-диагностическом центре «Вивея» в Хабаровске и в городской больнице имени М. И. Шевчук в Комсомольске-на-Амуре.

Напомним, что также на заседании оперштаба было принято решение о введении с 1 декабря QR-кодов для перелета на внутренних рейсах. Хабаровский край стал первым регионом России, обратившимся к такой мере по борьбе с распространением коронавируса.