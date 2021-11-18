Хабаровские службы обсудили план работ по устранению последствий надвигающегося циклона

В мэрии краевой столицы прошло совещание, в котором приняли участие городские службы благоустройства и представители прокуратуры Фото: Администрация Хабаровска

В мэрии краевой столицы прошло совещание, в котором приняли участие городские службы благоустройства и представители прокуратуры. В Хабаровске на следующей неделе ожидается сильный снег.

- Будем привлекать эвакуаторы, чтобы убирать машины, которые мешают чистить дорогу от снега. В первую очередь нужно убрать магистрали, по которым ходят автобусы, - отметил Александр Васильев, начальник управления дорог и внешнего благоустройства.

Также он поручил руководителям служб города расчистить от снега остановки, пешеходные переходы и тротуары. Кроме этого к снегоуборке будут привлечены хабаровчане, которым суд назначил исправительные работы.

Напомним, 22-23 ноября в Хабаровском крае ожидается сильнейший циклон со снегом и метелью.