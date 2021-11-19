Штраф до 30 тысяч грозит «безмасочному» водителю автобуса в Хабаровске

Водитель не ожидал встречи с проверяющими органами Фото: Администрация Хабаровска

Сотрудники полиции и администрации Хабаровска проводят регулярные антиковидные рейды на общественном транспорте после вступления в силу новых ограничений. Во время очередного мероприятия выявили нарушение масочного режима на маршруте №33.

Водитель этого автобуса был замечен без маски при подъезде к остановке «Площадь Славы».

- Мужчина даже не прикрывал лицо маской, не скрывая пренебрежения к правилам. Вместе с пассажирами нарушитель столкнулся с органами правопорядка, чиновниками и телерепортерами, попав в объективы камер. На водителя выписали протокол об административном правонарушении. Вид наказания определит суд, - сообщили в пресс-службе администрации Хабаровска.

В лучшем случае мужчина отделается предупреждением, а в худшем заплатит штраф от 1 до 30 тысяч рублей.

- Такие проверки показательно влияют на персонал общественного транспорта. Правила уже нарушают единицы. Мы проводим рейды в усиленном режиме - три раза в неделю. Также мы информируем перевозчиков о том, что водители и кондукторы должны соблюдать масочный режим. Также мы обращаемся к руководителям предприятий городского транспорта, когда ловим их на нарушениях. Руководство может само наложить дисциплинарное взыскание, - отметила Анна Райх, главный специалист управления промышленности, транспорта, связи администрации Хабаровска.

Во время этого рейда сотрудники мэрии и полицейские проверили 27 автобусов. Помимо составления одного протокола, они сделали замечания трем водителям и провели 15 бесед с персоналом и пассажирами.

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