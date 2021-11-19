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Общество19 ноября 2021 3:51

В Хабаровском крае ввели ограничения на трассе А-376

Движение пассажирских автобусов ограничили из-за приближающегося циклона
Анастасия НУРАДИЛОВА
В Хабаровском крае ограничили движение на одной и дорог

В Хабаровском крае ограничили движение на одной и дорог

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровском крае ограничили движение на одной и дорог. Об этом сообщается на официальном сайте ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

- В предупредительных целях ограничено движение на участке дороги Лидога – Комсомольск-на-Амуре. Пассажирские автобусы не смогут передвигаться по федеральной автомобильной дороге А-376 Хабаровск-Лидога-Ванино. Ограничение введено на 160 километрах магистрали, - говорится в сообщении.

Напомним, на регион надвигается страшный циклон с сильным снегом и усиленным ветром. Он придет в край 22-23 ноября.