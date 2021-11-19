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Происшествия19 ноября 2021 4:56

Силы и средства МЧС Хабаровского края переведены в режим повышенной готовности

В ведомстве обсудили надвигающийся на край страшный циклон
Анастасия НУРАДИЛОВА
Сотрудники МЧС обсудили надвигающийся циклон Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Сотрудники МЧС обсудили надвигающийся циклон Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Сотрудники МЧС обсудили надвигающийся циклон. В ГУ МЧС России по Хабаровскому краю прошло заседание КЧС. Силы и средства ведомства переведены в режим готовности.

- В Центре управления в кризисных ситуациях организовано взаимодействие с министерствами и ведомствами, едиными дежурно-диспетчерскими службами, чтобы обмениваться актуальной информацией об обстановке, - рассказал Андрей Прокопенко, замначальника ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Напомним, 22-23 ноября в регион придет страшный циклон со снегом и метелью. Предположительно, сильнее всего циклон будет бушевать в Хабаровске и Хабаровском районе, а также в Амурском и Нанайском районах. Сильный ветер прогнозируется на побережье Татарского пролива.