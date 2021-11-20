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Общество20 ноября 2021 9:00

В Хабаровске готовятся к устранению последствий надвигающегося циклона

В начале недели в городе пойдет сильный снег
Анастасия НУРАДИЛОВА
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В Хабаровском крае готовятся к устранению последствий надвигающегося циклона

В Хабаровском крае готовятся к устранению последствий надвигающегося циклона

Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровском крае готовятся к устранению последствий снегопада. 22-23 ноября в регион придет страшный циклон с сильным снегом и ветром.

- Тротуары и пешеходные дорожки начнут чистись сразу, как только начнется снегопад. Важно обеспечить безопасность пешеходам, - отметил Роман Волков, начальник отдела благоустройства комитета по управлению Центральным районом.

Снег будут вывозить в специальные места, которые предусмотрены администрацией города. Снежные массы вывезут в Индустриальный район на улицу Павла Морозова и в Класнофлотский район, где место отведено в границах поселка Березовка.