В Хабаровске готовятся к устранению последствий надвигающегося циклона

В Хабаровском крае готовятся к устранению последствий надвигающегося циклона Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровском крае готовятся к устранению последствий снегопада. 22-23 ноября в регион придет страшный циклон с сильным снегом и ветром.

- Тротуары и пешеходные дорожки начнут чистись сразу, как только начнется снегопад. Важно обеспечить безопасность пешеходам, - отметил Роман Волков, начальник отдела благоустройства комитета по управлению Центральным районом.

Снег будут вывозить в специальные места, которые предусмотрены администрацией города. Снежные массы вывезут в Индустриальный район на улицу Павла Морозова и в Класнофлотский район, где место отведено в границах поселка Березовка.