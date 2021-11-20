Прокуратура ведет проверку по делу мальчика, обнаруженного без сознания у школы Хабаровска

Несовершеннолетний без сознания был доставлен в больницу на машине скорой помощи Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Хабаровского края взяла на контроль дело о мальчике, найденном без сознания. Подростка нашли на территории школы № 24.

- В рамках прокурорской проверки будет оценена деятельность органов системы профилактики и правонарушений подростков. Также выясняется, как соблюдались требования законодательства об охране жизни и здоровья детей, - рассказали в надзорном ведомстве.

Если будут выявлены нарушения, прокуратура края примет комплекс мер прокурорского реагирования.

Напомним, несовершеннолетний без сознания был доставлен в больницу на машине скорой помощи. На его ногах почему-то была надета разная обувь. Личность парня установили не сразу. Сейчас он пришел в себя, состояние удовлетворительное.