В Хабаровском крае сняли ограничения для автобусов на трассе А - 376

Проезд закрывали из-за приближающегося циклона
Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
В Хабаровском крае, в воскресение, 21 ноября местные власти сняли ограничение на передвижение междугородних автобусов на трассе А - 376.
- С 10:00 21 ноября снято ограничение для движения пассажирских автобусов на федеральной автодороге Хабаровск - Лидога - Ванино, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Напомним, ограничение для пассажирских автобусов на федеральной автомобильной дороге А-376 Хабаровск - Лидога - Ванино было введено 19 ноября на 160 километрах трассы. Движение пассажирских автобусов ограничили из-за приближающегося циклона.
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«КП»
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