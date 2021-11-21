В Хабаровском крае сняли ограничения для автобусов на трассе А - 376

Проезд закрывали из-за приближающегося циклона Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В Хабаровском крае, в воскресение, 21 ноября местные власти сняли ограничение на передвижение междугородних автобусов на трассе А - 376.

- С 10:00 21 ноября снято ограничение для движения пассажирских автобусов на федеральной автодороге Хабаровск - Лидога - Ванино, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Напомним, ограничение для пассажирских автобусов на федеральной автомобильной дороге А-376 Хабаровск - Лидога - Ванино было введено 19 ноября на 160 километрах трассы. Движение пассажирских автобусов ограничили из-за приближающегося циклона.

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«КП»

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