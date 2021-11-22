В Хабаровске для рожениц, заболевших COVID-19, будет работать отдельный роддом Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Хабаровский родильный дом №2 станет ковидным роддомом. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгений Никонов в своем телеграм-канале.

Изменения в работе медучреждения начнут действовать с 25 ноября.

- Ситуация крайне напряженная, не пренебрегайте мерами защиты от COVID-19. Обезопасьте себя и своих близких, - написал Евгений Никонов в телеграм-канале «Здравый смысл 27».

Кроме этого, он также сообщил, что 21 ноября в Комсомольске-на-Амуре в одном из корпусов городской больницы №7 начался прием пациентов, заболевших COVID-19.

Напомним, что ковидным госпиталем с 1 декабря станет и Бикинская центральная районная больница.