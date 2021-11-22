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Происшествия22 ноября 2021 6:13

Снегоуборочная техника устраняет последствия циклона в Хабаровске

Спецмашины чистят дороги круглосуточно
Анастасия НУРАДИЛОВА
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Снегоуборочная техника устраняет последствия циклона в Хабаровске

Снегоуборочная техника устраняет последствия циклона в Хабаровске

Фото: Администрация Хабаровска

Из-за циклона, который посетил краевую столицу 22 ноября, на улицы города вышла снегоуборочная техника. Дороги посыпают реагентами, снег убирают к обочинам. Работники служб города работают в две смены.

- На дорогах снег убирают 13 единиц техники, ночью работать будет девять спецмашин. Им предстоит убрать 112 километров магистрали. Особое внимание уделяется дорогам, по которым ходит общественный транспорт, - отметил Павел Колтунов, и.о. директора МУП «Восток».

Всего в городе работает 56 спецмашин и 50 рабочих. Ночью очищать дороги и посыпать трассы реагентами будут 22 единицы техники.

Напомним, в краевой столице из-за циклона введен режим повышенной готовности.