Снегоуборочная техника устраняет последствия циклона в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

Из-за циклона, который посетил краевую столицу 22 ноября, на улицы города вышла снегоуборочная техника. Дороги посыпают реагентами, снег убирают к обочинам. Работники служб города работают в две смены.

- На дорогах снег убирают 13 единиц техники, ночью работать будет девять спецмашин. Им предстоит убрать 112 километров магистрали. Особое внимание уделяется дорогам, по которым ходит общественный транспорт, - отметил Павел Колтунов, и.о. директора МУП «Восток».

Всего в городе работает 56 спецмашин и 50 рабочих. Ночью очищать дороги и посыпать трассы реагентами будут 22 единицы техники.

Напомним, в краевой столице из-за циклона введен режим повышенной готовности.