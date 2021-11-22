Вылеты из аэропорта Хабаровска переносятся из-за снегопада Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Хабаровский аэропорт переносит вылеты из-за снегопада и метели.

- Перенесен авиаперелет по маршруту СЛ71 Хабаровск - Владивосток. Вылет будет 23 ноября в 10:40. Рейс НИ471 по маршруту Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре - Николаевск-на-Амуре также перенесен на 23 число. Ожидаемое время вылета - 9:10. Авиаперелет РД108 Хабаровск - Улан-Уде - Иркутск состоится 23 ноября в 21:00, - сообщает пресс-служба аэропорта Хабаровска.

Напомним, в краевой столице ввели режим повышенной готовности.