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Происшествия22 ноября 2021 23:30

Переправу Ванино - Холмск закрыли из-за бурана

В Татарском проливе ухудшилась погода
Татьяна ЦВЕНГЕР
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Переправу «Ванино-Холмск» закрыли из-за бурана

Переправу «Ванино-Холмск» закрыли из-за бурана

Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, в регионе временно закрыта навигация для паромов по маршруту Холмск - Ванино. До улучшения погоды дальневосточники не смогут добираться из Сахалинской области в Хабаровский край с помощью парома.

В Татарском проливе ухудшились метеоусловия, из-за чего движение паромов пришлось ограничить до лучших времен. Информацию о возобновлении движения можно получить в Сахалинском морском пароходстве по номеру 8 (42433) 66-20-8, 8 (42433) 66-10-2 (диспетчер в ночное время и выходные дни). Телефон доверия ГУ МЧС России по Хабаровскому краю - 8 (4212) 41-62-62.

Напомним, буквально в понедельник, 22 ноября, из-за тяжелых метеоусловий шесть самолетов направили на запасные аэродромы.

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