Две дороги закрыли для пассажирских автобусов в Хабаровском крае Фото: Олег УКЛАДОВ

Очередное ограничение ввели на участках дорог в Хабаровском крае. Оно коснется движения пассажирских автобусов. Дорогу от Комсомольска-на-Амуре до поселка Солнечный с подъездом к поселку Горный решено закрыть.

Кроме того, новые ограничения коснулись дороги от Комсомольска-на-Амуре до Амурска с подъездом к селу Ачан. В случае возникновения ЧС незамедлительно обращайтесь в экстренные службы. Телефон доверия ГУ МЧС России по Хабаровскому краю - 8(4212) 41-62-62.

Напомним, ограничения для пассажирских автобусов начали вводить еще вчера, 22 ноября. Сейчас введены ограничения на ФАД А-376, ФАД А-370, автодороге А-297 «Хабаровск - Биробиджан».

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