Застрявшим в сугробах хабаровчанам помогают спасатели и незнакомцы Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Общая проблема объединила хабаровчан. Многие автолюбители бегут на помощь тем водителям, которые застряли на дороге по пути на работу. Еще 22 ноября в соцсетях стали появляться кадры, судя по которым, спасатели МЧС России, инспекторы ГИБДД и неравнодушные прохожие собственноручно вытаскивали автомобили из беды.

- За прошедшие сутки сотрудники ГУ МЧС России по Хабаровскому краю помогли более 30 легковым и грузовым автомобилям, включая четыре автобуса и карету скорой медицинской помощи. Кроме этого, с помощью полноприводного авто спасатели доставили около 20 жителей пригорода Хабаровска домой. Из-за закрытия дорог и отмены автобусов в Хабаровском районе они не могли вернуться с работы домой. Людей довезли в села Ильинка, Некрасовка, Дружба, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Как отмечают сами водители, на легком авто, с опытом вождения, в плохую погоду доехать до пункта назначения вполне возможно. Однако туго приходится автобусам и грузовикам, особенно на пригорках. Преодолеть подъем они не могут, и их, как магнитом, тянет вниз.

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