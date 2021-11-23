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Происшествия23 ноября 2021 7:08

Мужской коллектив администрации Хабаровска примет участие в снегоуборке

Об этом сообщил мэр города Сергей Кравчук на своей странице в Instagram
Анастасия НУРАДИЛОВА
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Мэр Хабаровска Сергей Кравчук

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук

Фото: Администрация Хабаровска

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук провел аппаратное совещание. В ходе него чиновники обсудили снегоуборку в краевой столице. Глава города дал поручения профильным структурам.

- Уборкой снега в Хабаровске займутся не только службы города, но и студенческие коллективы, а также все мужчины краевой администрации, - написал Сергей Кравчук в своем аккаунте в Instagram.

Также, управление дорог и внешнего благоустройства займется очисткой спусков и больших лестниц. Для этого сформируют бригады до пяти человек.

Напомним, в администрации Хабаровска ранее пообещали очистить город от снега.